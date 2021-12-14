З квітня антибіотики можна буде купити лише за електронним рецептом, — МОЗ

Електронний рецепт мають намір ввести для всіх рецептурних ліків до кінця 2022 року.

Наступного року українці зможуть купувати антибіотики лише за допомогою електронного рецепту. Про це розповів заступник голови МОЗ Олександр Комаріда, передає Укрінформ.

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Електронний рецепт запровадять для всіх рецептурних ліків до кінця 2022 року. Починатимуть з антибіотиків, щоб боротися із захисними реакціями шкідливих бактерій організму, які ті виробляють у відповідь на самовільне вживання антибіотиків.

За словами чиновника, у межах відмови від паперових рецептів електронні рецепти повинні себе добре зарекомендувати — принаймні такий досвід є у дії урядової програми "Доступні ліки".

Програма "Доступні ліки" — це урядовий проєкт від 2017 року, за допомогою якого люди з певними проблемами зі здоров'ям можуть взяти в аптеках ліки безкоштовно або з незначною доплатою, а держава потім компенсує підприємцям гроші.

З 2019 року відпускають ліки в аптеках лише тим користувачам програми, хто надасть електронний рецепт.

Нагадаємо, ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв запровадити електронний рецепт для антибіотиків із 1 квітня 2021 року.