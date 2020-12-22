В 2021 украинцы смогут купить антибиотики только по электронному рецепту

Из-за увеличения самовольного употребления антибиотиков Минздрав усилит контроль за аптеками и поменяет правила продажи медикаментов.

Минздрав разрабатывает программу, согласно которой часть препаратов с 1 апреля 2021 года будут продавать только при наличии электронного рецепта от лечащего врача. В этот список препаратов входят инсулин, иммуносупрессивные и наркосодержащие лекарства, а также антибиотики. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"В условиях действующей нормативно-правовой базы мы усиливаем контроль, внося изменения к выписке рецептов, выдаче лекарств в аптеках", – подчеркнул Степанов.

По его словам, из-за увеличения самовольного употребления антибиотиков Минздрав усилит контроль за аптеками и поменяет правила продажи медикаментов.

"Бумажные рецепты врача должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба в любой момент могла провести проверку отпуска соответствующих антибиотиков", — сказал Степанов.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что с начала нынешнего года употребление некоторых антибиотиков увеличилось приблизительно в 40 раз.

Напомним, ранее ВОЗ просил не лечить грипп антибиотиками, иначе человечество вернется в Средневековье. Из-за частого и неправильного употребления антибиотиков людьми, бактерии стали быстрее к ним адаптироваться.

Отмечается, что устойчивые к антибиотикам гены нашли уже в Арктике. Их появление в Арктике говорит о быстром распространении и глобальной природе проблемы возбудителей болезней, устойчивых к лекарствам.