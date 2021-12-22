З 2022 року в Україні почнуть контролювати призначення та застосування антибіотиків, — ЦОЗ

У відомстві вважають, що для того, щоб зберегти ефективність антибіотиків, потрібно відмовитись від надмірного та нераціонального їх використання.

З 1 січня 2022 року в закладах охорони здоров'я України, які надають стаціонарну медичну допомогу, почнуть контролювати призначення та застосування антибіотиків та протимікробних препаратів. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я при МОЗ України.

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Облік загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву здійснюватиметься щорічно. Моніторингу підлягають препарати двох категорій: антибіотики групи спостереження та антибіотики групи резерву.

Антибіотики групи спостереження — це лікарські препарати, які широко використовуються при лікуванні обмеженої кількості бактеріальних інфекцій та є представниками своєрідного "першого та другого" рубежу терапії. До них входять такі препарати як ципрофлоксацин, цефтріаксон, азитроміцин, фаропенем, меропенем та інші. Зазначається, що нераціональне використання цих препаратів призводить до антибіотикорезистентності, що змушує медиків вдаватися до сильніших, але водночас більш токсичних препаратів.

Антибіотики групи резерву є своєрідною "останньою інстанцією". Ці препарати застосовуються для боротьби з небезпечними для життя інфекціями і лише у найважчих випадках, коли всі інші можливості вже вичерпані, тому їх можна вважати за ліки "останньої надії". До таких препаратів відносяться фосфоміцин (IV), азтреони, тигециклін та інші.

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"Якщо ми втратимо дієві антибіотики, то в майбутньому не зможемо лікувати бактеріальні інфекції. Для того, щоб зберегти ефективність антибіотиків, ми повинні відмовитися від надмірного та нераціонального їх використання", — дійшли висновку у відомстві.

Нагадаємо, що з квітня 2022 року українські громадяни зможуть купувати антибіотики лише за допомогою електронного рецепту, а до кінця року електронний рецепт запровадять для всіх рецептурних ліків. На такі кроки МОЗ пішло через збільшення самовільного вживання сильнодіючих ліків серед населення. Серед "найпопулярніших" препаратів — інсулін, імуносупресивні та нарковмісні ліки, а також антибіотики.