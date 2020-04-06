Государственную границу Украины можно будет пересечь только в 19 пунктах, – Госпогранслужба

С 0 часов 7 апреля временно будут закрыты 115 пунктов пропуска на государственной границе Украины, еще в 28 пунктах временно прекращено пешеходное сообщение. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Таким образом, остаются только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу на собственном автотранспорте. Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, не будет.

Ранее были временно закрыты пункты пропуска для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения.

Как ранее сообщал Фокус: