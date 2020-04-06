Украинцы во время карантина стали чаще смотреть новости и меньше общаться с друзьями, — опрос
После начала карантина среди украинцев значительно возросла частота просмотра новостей (почти половина из них стала следить за ним чаще). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" с 1 по 2 апреля.
В то же время треть отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить еду.
Около четверти украинцев сказали, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки. Каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби, читать книги или занимаются спортом.
Карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе – почти половина респондентов отметили, что делают это реже, чем обычно. Также ограничения существенно отразились на общении с друзьями: около 40% заявили, что говорят с ними не так часто как до карантина.
Женщины в целом стали чаще, чем мужчины, следить за новостями и готовить еду. При этом среди мужчин немного больше тех, кто стал чаще заниматься спортом и употреблять алкоголь, зотя в целом больше стало тех, кто отказался из-за карантина от таких занятий.
В ходе исследования было опрошено 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Интернет-опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Отметим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в условиях карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах для борьбы с распространением COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".