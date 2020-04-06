Карантин помог уменьшить количество зараженных коронавирусом, – Зеленский

За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства по предотвращению Covid-19, передает пресс-служба ОП.

Из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68 – значительно меньше, чем в предыдущие дни (4 апреля в Украине подтвердили 156 новых случаев).

Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней, отметил он.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. У нас могло быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", – сказал президент Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыта.

"К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", – сказал Зеленский.

По состоянию на утро, 6 апреля, в Украине на коронавирус лабораторно проверили 5864 человека. По этому показателю наша страна уступает большей части Европы. При этом, украинцы сообщают, что имеют проблемы при попытке провериться на Covid-19.

"Мы анализируем ситуацию и должны понимать, что Европа уже на 15-20 дней впереди в развитии эпидемии. Поэтому мы сегодня смотрим сценарии, которые происходили в Италии, Испании, Франции. Если проанализировать количество тестов, проводимых в странах Европы в тот период развития эпидемии, в котором находится Украина, то в Украине не намного меньше проводят тестирование", – объяснил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, тестов в Украине достаточно.

"Сегодня у нас около 250 000 тестов для ПЦР-диагностики, поэтому вопрос с тестированием не является проблемным. Украина готова тестировать, и будет тестировать. На выходных мы собирались у министра и четко проработали стратегию увеличения количества тестов, чтобы обеспечить тестированием все случаи, которые только возможно", – сказал он.

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