Кинофестиваль Docudays UA в 2020 году пройдет онлайн из-за карантина
Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA состоится онлайн в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.
Отмечается, что в онлайн-формате он пройдет с 24 апреля по 3 мая.
Все фестивальные показы и онлайн-трансляции будут бесплатными. При желании, каждый зритель может сделать взнос за просмотр на любую сумму.
"Решение сделать онлайн-фестиваль в конце апреля было для нас непростым. Конечно, ни одно виртуальное событие не заменит физическое. И чувства режиссеров, когда фильмы не попадают на экраны кинотеатров, мы хорошо понимаем. Этот фестиваль – наш акт солидарности с мировым культурным сообществом и способ поддержать наших зрителей и зрительниц во время кризиса", – заявила Виктория Лещенко, программный директор Docudays UA.
У фестиваля будет три компонента: публичные онлайн-трансляции дискуссий, лекций и разговоров с режиссерами и критиками на сайте docudays.ua; виртуальный кинотеатр DOCU/SPACE, где будут доступны 50 фильмов из программы фестиваля; эксклюзивные онлайн-события для тех, у кого есть индустриальная аккредитация.
17-й Docudays UA посвящен теме взросления.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее американская кинокомпания Universal Pictures объявила, что сразу несколько новых фильмов компании, включая "Человека-невидимку", "Охоту" и "Эмму", стали доступными в онлайн-сервисах. Это решение компания приняла на фоне запретов во многих странах массовых мероприятий из-за коронавируса.
- Сайт с контентом для взрослых Pornhub временно ввел бесплатную премиум-подписку для всех стран. Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех до 23 апреля.