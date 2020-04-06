Милованов возвращается в КШЭ: хочет изменить Украину путем просветительства

Бывший министр экономики Тимофей Милованов возвращается на должность президента Киевской школы экономики.

Об этом он рассказал у себя в Facebook.

По его словам, с начала независимости, украинцы пытаются построить сильную и успешную страну, но "пока что у нас этого не получилось".

"В экономике мы отстаем от всех наших соседей, за исключением Молдовы... А в госуправлении критически мало профессионалов и есть практика принятия быстрых и необоснованных решений", - пишет Милованов.

Но бывший министр верит, что Украина может измениться путем просветительства, образования и науки.

"Именно поэтому я хочу развивать в Украине экономическое просветительство... В КШЭ в первую очередь сконцентрируюсь на фандрейзинге и общественных коммуникациях", - сообщил Милованов.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Рада проголосовала за новый состав Кабмина. Милованов покинул должность министра экономики.