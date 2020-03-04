Милованов отказался возглавить аграрное министерство после встречи с Зеленским, – СМИ

Состав нового правительства Верховная Рада должна утвердить 4 марта

Нынешний министр экономики Тимофей Милованов отказался возглавлять МинАПК, которое планируется создать после "перезапуска" правительства. Об этом LIGA.net сообщил источник в Минэкономики.

По данным источника, Милованов отклонил предложение возглавить новое министерство после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Милованов заявлял, что после завершения земельной реформы, в Украине может появиться профильное Министерство аграрной политики. Он отмечал, что готов возглавить новую структуру после разделения Минэкономики, так как чувствует ответственность за реформу рынка земли.

"УП" также сообщила, что министр образования Анна Новосад отказалась от работы в новом правительстве.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке 3 марта.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что правительство не является эффективным в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике. "Возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту в стране сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент..., к нему есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться. Но есть вопросы к выполнению этого курса. Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе", – сказал он.

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