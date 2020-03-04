Уже сейчас комитет организации госвласти примется за рассмотрение вопроса отставки Гончарука

Сегодня Верховная Рада может рассмотреть прошение премьера Алексея Гончарука об отставке.

Его заявление в Facebook опубликовал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По словам Качуры, сейчас отставку премьера обсудит комитет организации государственной власти.

Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.

Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.

В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.