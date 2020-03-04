В "Слуге народа" показали заявление Гончарука об оставке

2020-03-04 09:15:29

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Уже сейчас комитет организации госвласти примется за рассмотрение вопроса отставки Гончарука

Сегодня Верховная Рада может рассмотреть прошение премьера Алексея Гончарука об отставке.

Его заявление в Facebook опубликовал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По словам Качуры, сейчас отставку премьера обсудит комитет организации государственной власти.

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Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.

Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".

Как ранее сообщал Фокус:

  • В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
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