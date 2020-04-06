В Украине к борьбе с коронавирусом подключатся аэромедицинские бригады, – МОЗ

Украина
В сложных ситуациях на вертолетах будут перевозить больных в медучреждения на гостипализацию

В Украине будут работать аэромедицинские бригады. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Служба аэромедицинской эвакуации будет состоять из 8 воздушных суден: три из них принадлежат ГСЧС и еще пять – Нацгвардии.

В сложных ситуациях с их помощью смогут перевозить больных в медучреждения на гостипализацию.

Также на борту таких суден будет все необходимое для проведения неотложной реанимации.

5 марта президент Владимир Зеленский в ходе визита в Полтавскую область осмотрел один из санитарных вертолетов Ми-8МТВ-1.

Вертолет оснастили изоляционной каспулой, в которую тогда поместили замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

Кроме того, на борту вертолета есть биозащитные комплекты (костюмы, медицинские перчатки, респираторы) и дезинфекционный душ.

Вертолет может предолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов за один раз.

Однако о перевозке этим вертолетом больных пока не сообщалось.

Как ранее писал Фокус: