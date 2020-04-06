В Украине к борьбе с коронавирусом подключатся аэромедицинские бригады, – МОЗ
В Украине будут работать аэромедицинские бригады.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Служба аэромедицинской эвакуации будет состоять из 8 воздушных суден: три из них принадлежат ГСЧС и еще пять – Нацгвардии.
В сложных ситуациях с их помощью смогут перевозить больных в медучреждения на гостипализацию.
Также на борту таких суден будет все необходимое для проведения неотложной реанимации.
5 марта президент Владимир Зеленский в ходе визита в Полтавскую область осмотрел один из санитарных вертолетов Ми-8МТВ-1.
Вертолет оснастили изоляционной каспулой, в которую тогда поместили замглавы ОП Кирилла Тимошенко.
Кроме того, на борту вертолета есть биозащитные комплекты (костюмы, медицинские перчатки, респираторы) и дезинфекционный душ.
Вертолет может предолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов за один раз.
Однако о перевозке этим вертолетом больных пока не сообщалось.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.
- 1 апреля Аваков заявил, что МВД уже не будет давать согласия на чартеры для эвакуации украинцев, которые находятся за границей во время пандемии коронавируса.