Замглавы ОП на себе испытал капсулу для перевозки больных коронавирусом
2020-03-05 15:45:43
Зеленскому показали вертолет для экстренной транспортировки зараженных
Президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет Ми-8МТВ-1, с сегодняшнего дня вступает в дежурство на базе спасателей.
Об этом сообщает Офис президента.
Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.
Как именно будет происходить транспортировка, специалисты показали президенту на примере заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Его уложили в специальную капсулу.
Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.
"Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы", – заявил Зеленский.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что смертельно опасный коронавирус распространился из закрытой научной лаборатории в городе Ухань.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- 5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.