В Тернополе жена не разрешила своему мужу-"заробитчанину" самоизолироваться и выгнала его
В Тернополе жена не пустила мужа-"заробитчанина" домой на самоизоляцию.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Житель областного центра согласно правилам, установленным на время карантина, хотел изолироваться, но его в дом не пустила жена", – сказано в сообщении.
Мужчина остался ночевать на улице, а на следующий день обратился в полицию.
Правоохранители направили мужчину в одно из медучреждений, предназначенных для граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения на территорию Украины.
За нарушение правил людям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".