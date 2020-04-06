Офис президента поздравил Ирину Билык с 50-летним юбилеем

Известная певица, народная артистка Украины Ирина Билык сегодня отмечает юбилей, ей исполняется 50 лет. К многочисленным поздравлениям в ее адрес присоединился Офис президента Украины.

"Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они – о красоте, гармонии и любви", – говорится в сообщении.

В Офисе президента певице пожелали вдохновения, новых проектов и произведений.

Ирина Билык планировала отмечать 50-летие на сцене, большим праздничным концертом в Киеве. Но из-за пандемии коронавируса артистка сместила даты концертов юбилейного гастрольного тура.

Как ранее писал Фокус:

Скандальный хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко посвятил свой дебютный клип Ирине Билык.