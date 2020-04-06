В Киеве от коронавируса скончался 72-летний сотрудник Укроборонпрома

В Киеве в больнице умер больной COVID-19 сотрудник киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь – с 1975 года. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги", – сказано в сообщении.

Это – первый и пока единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпром".

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.