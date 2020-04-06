Создание Консультативного совета с ОРДЛО направлено на выполнение Минских соглашений, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом о создании Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. Ответ главы государства опубликован на его официальном сайте.

Зеленский заявил, что считает, что указанный протокол носит декларативный характер, не является международным договором и не легитимизирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО", – говорится в ответе главы государства.

Зеленский указал, что подписание протокола о создании консультативного органа "является частью текущей работы по реализации Комплекса мер", а также пояснил, что граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса, могут привлекаться к дискуссиям только в случае согласия Украины, России и ОБСЕ.

Президент также обратил внимание, что подписание протокола является частью реализации Минских договоренностей, достигнутых в феврале 2015 года, которые, в том числе, предусматривают согласования ряда вопросов с представителями ОРДЛО.

"Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в составе политической подгруппы ТКГ для обсуждения вопросов с участием граждан Украины – как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях", – резюмировал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".