В Минцифры рассказали, как работает приложение для контроля самоизоляции

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима. Об этом сообщил вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, если будет нарушен режим ограничений, то человека оштрафуют

"У нас очень лайтовий подход к этой ситуации. Мы понимаем опыт Китая, и европейских стран и не отслеживаем полностью передвижения людей. Только момент, когда приходит push-сообщение. Оно приходит до 10 раз в день. У человека включается геолокация. Ему нужно сфотографироваться, чтобы подтвердить, что именно этот человек находится в этом месте. Нет глобальной слежки, нет полного контроля передвижения", – заявил Федоров.

По его словам, есть три группы лиц, которым будет установлено это приложение:

люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации;

больные, которые находятся на домашнем лечении;

лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на двухнедельной обсервации в рамках карантина из-за пандемии коронавируса находятся 207 человек. По его словам, столица может предоставить 3 тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию.

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