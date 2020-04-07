На восстановление прежнего авиатрафика в Украине потребуется до двух лет, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.

Об этом Криклий рассказал во время онлайн-встречи European Business Association, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", – сказал министр.

Криклий отметил, что в планах – обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом он отметил, что для того, чтобы "спасать каждое предприятие – украинского бюджета не хватит", поэтому нужны госпрограммы.

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