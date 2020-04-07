На восстановление прежнего авиатрафика в Украине потребуется до двух лет, – Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
Об этом Криклий рассказал во время онлайн-встречи European Business Association, сообщает Интерфакс-Украина.
"Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли", – сказал министр.
Криклий отметил, что в планах – обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.
При этом он отметил, что для того, чтобы "спасать каждое предприятие – украинского бюджета не хватит", поэтому нужны госпрограммы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мае прошлого года Кабмин одобрил концепцию развития "Борисполя" до 2045 года с запланированным объемом инвестиций в размере не менее 3 млрд евро.
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине Кабмин ввел по всей территории страны режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.