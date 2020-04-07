Почти треть утренних зрителей телеэфира 6 апреля смотрела "Всеукраинскую школу онлайн", – ОП

6 апреля почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн "учеников" разного возраста", – сказано в сообщении.

За последние двое суток на YouTube странице Минобразования количество просмотров достигло почти 2 миллионов, наибольшую популярность имеет занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

Кроме того, как сообщает ОП, ведутся переговоры с региональными вещателями о показе уроков.

Как ранее сообщал Фокус: