Почти треть утренних зрителей телеэфира 6 апреля смотрела "Всеукраинскую школу онлайн", – ОП
6 апреля почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн "учеников" разного возраста", – сказано в сообщении.
За последние двое суток на YouTube странице Минобразования количество просмотров достигло почти 2 миллионов, наибольшую популярность имеет занятия по физкультуре с участием украинских звезд.
Кроме того, как сообщает ОП, ведутся переговоры с региональными вещателями о показе уроков.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. Позже – продлен карантин до 24 апреля.