"Горит по всей Украине". В ГСЧС бьют тревогу из-за массовых пожаров

За прошедшие сутки по Украине зафиксирован 541 случай возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Огонь прошел 704 гектара. Горит по всей стране. С начала года у нас 15 491 случай возгораний, который уничтожил 17 914 гектаров экосистем", – говорят спасатели.

"Если так будет идти и дальше, до зимы выгорит вся страна", – добавили в ГСЧС.

Также спасатели рассказали о тушении пожаров в зоне отчуждения.

Всего к борьбе с пожарами привлекли 274 человека и 77 единиц техники, в т.ч. 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области - в пределах нормы и не превышает природных фоновых значений (для Киева – 0,013 мР/час, для Киевской области – 0,012 мР/час, при допустимых 0,05 мР/час)

В самом Чернобыле радиационный фон не изменился – 0,021 мР/час при допустимых 0,055 мР/час.

5 апреля в Киеве зафиксировали максимальный уровень загрязнения воздуха с начала весны.

По состоянию на 8 апреля уровень загрязнения снизился:

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве ночью 6 апреля на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.