Кличко посоветовал киевлянам сервис психологической помощи на время карантина

Киевляне смогут обратиться онлайн за психологической помощью к специалистам.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Виртуальная платформа эмоциональной поддержки будет работать бесплатно, а профессиональные консультации будут предоставлять тренеры по эмоциональному интеллекту.

Для того, чтобы получить поддержку, необходимо просто заполнить форму и оставить конктактный номер телефона.

На сайте Киевского мониторингового центра по противодействию COVID-19, который и запустил платформу, есть и другие услуги. Среди них – спорт, обучение и культурные мероприятия. Все – онлайн.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.