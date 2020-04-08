Rozetka, "Новая почта" и АТБ будут доставлять проднаборы по всей Украине

Rozetka и "Новая почта" теперь будут доставлять проднаборы из АТБ по всей Украине.

Об этом в Facebook пишет пресс-служба Rozetka.

20 марта украинские компании в тестовом режиме запустили доставку наборов по Днепропетровской области. Говорят, все прошло успешно и поэтому теперь доставка будет работать по всей Украине.

В Rozetka говорят, что получили множество комментариев и пожеланий и поэтому решили обновить комплекты наборов.

Так, на сайте Rozetka можно заказать два продуктовых набора (по 402 и 551 грн) и один – с товарами для дома и для личной гигиены (143 грн).

В населенные пункты, где есть АТБ, курьер доставит набор в день его заказа, в остальных случаях нужно будет подождать, пока Новая почта заберет их с ближайшего магазина АТБ.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.