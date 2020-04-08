С начала карантина в Украине женились 5 138 пар, развелись — втрое меньше
В условиях карантина работники отделов Государственного органа записи актов гражданского состояния продолжают оказывать услуги гражданам.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
С начала карантина заключили брак 5138 пар.
Между тем, проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.
- В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.