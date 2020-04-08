С начала карантина в Украине женились 5 138 пар, развелись — втрое меньше

Украина
ЗАГСы продолжают работу

В условиях карантина работники отделов Государственного органа записи актов гражданского состояния продолжают оказывать услуги гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

С начала карантина заключили брак 5138 пар.

Между тем, проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака.

Как ранее сообщал Фокус: