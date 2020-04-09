Мало купить аппараты ИВЛ – нужно врачей научить ими пользоваться, – Зеленский
Врачей в областях необходимо научить пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких.
Об этом на совещании по борьбе с коронавирусом заявил президент Владимир Зеленский.
"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно очень быстро научить врачей в областях", – заявил Зеленский.
В ответ глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что уже скоро заработает информационно-консультационный онлайн-центр, в который смогут обратиться врачи.
Сегодня на брифинге и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в Украине к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов с COVID-19.
Также он добавил: подключение к ИВЛ – сложная процедура. При искусственной вентиляции легкий также есть "значительные" риски осложнений, отметил Кузин.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 марта предприниматель Илон Маск заявил, что у него есть "лишние" аппараты ИВЛ и он готов бесплатно отдать их нуждающимся больницам по всему миру.
- На пост Маска откликнулась бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун: она в комментариях попросила ИВЛ для Украины.
- Вслед за Супрун аппараты у Маска попросило и посольство Украины в США.