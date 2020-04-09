Масочно-паспортный контроль. Как выполнять все правила карантина, чтобы не попасть на штраф

С момента ужесточения карантина, с 6 апреля, за четыре дня уже составлено 622 админпротокола в отношении нарушителей карантинного режима. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 9 апреля.

«Так, в частности, 39 протоколов составили за пребывание в общественном месте без масок, 10 – за перемещение группой более 2 человек, 20 – за посещение парков и скверов, 6 – за посещение спортивных площадок. За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция, в том числе и по информации мониторингового центра КГГА, проверила соблюдение режима самоизоляции у 637 человек», – рассказал Кличко.

Также мэр подчеркнул, что «не городская власть придумала, как вас ограничить. Это рекомендации ВОЗ, вирусологов, инфекционистов, правительства, опыт других городов мира». Проще говоря, нечего жаловаться, соблюдайте режим или будете оштрафованы.

Днем ранее Кличко сообщил, что нарушители карантина уже уплатили в бюджет 100 тыс. грн штрафов.

«Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, – безответственные и в отношении к себе, и к окружающим. И потому – пусть платят», – заявил мэр Киева.

Напомним, за нарушение правил карантина грозит штраф 17 тыс. грн, за второе нарушение – 34 тыс. грн, а за третье – предусмотрена уголовная ответственность. А теперь по порядку по пунктам запретов.

Зачем требуется паспорт на улице

Но что если человек проживает не по месту регистрации? Вышел себе за хлебушком, тебя остановили, а прописка с фактическим местом пребывания не совпадает – уже нарушение?

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник объясняет: необходимость иметь при себе документы – это, прежде всего, контроль за соблюдением граждан режима самоизоляции и обсервации.

«Во-первых, самоизоляция проходит по месту жительства и благодаря документам можно установить, соблюдает ли человек установленный режим. Во-вторых, есть список лиц, которые должны придерживаться самоизоляции или обсервации. Итак, во время проверки документов можно выяснить, не нарушает ли гражданин специального режима. Также документы необходимы для составления протоколов об административном правонарушении, если такие правонарушения были совершены», – говорит наш собеседник.

Получается, что в первую очередь копы «охотятся» именно на тех, кто нарушает самоизоляцию или обсервацию. И если человек проживает не по месту регистрации (например, снимает квартиру), то адрес прохождения самоизоляции прописан в информированном согласии, установленном Минздравом.

Что касается принудительной обсервации – всех украинских граждан, возвращающихся из-за границы, будут размещать в гостиницах «Турист» и «Казацкая», а так же в санатории «Октябрь» и конгресс-отеле «Пуща».

«Принудительная обсервациям в базовых учреждениях осуществляется бесплатно, то есть за счет государственного бюджета. Если человек хочет проходить обсервацию в более комфортных условиях, то по, его желанию и согласию, он может платить за дополнительные услуги в этих объектах обсервации», – уточняет Николай Поворозник.

Общественное место – везде

А лестничная клетка подъезда – общественное место? А если я гуляю по ночам с собакой и вокруг никого – все равно маска нужна? И еще тысячи подобных вопросов терзают украинцев.

«Все общественные места определены в приложении к распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 12», – говорит Поворозник.

Проще говоря, общественное место – часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, начиная от подъездов и заканчивая государственными и медицинскими учреждениями.

«Многие ошибочно пытается привязать термин «общественные места» в закон об ограничении мест курения табачных изделий. В то же время данный закон распространяется исключительно на правоотношения, связанные с табакокурением», – продолжает первый заместитель мэра Киева.

И защитные маски необходимо надевать, даже если на минуту выскочили из дома мусор выбросить.

«Если мы рассматриваем любое лицо как потенциально инфицированное, то ношение маски на улице – необходимое первоочередное средство для обеспечения безопасности распространения коронавирусной инфекции, – говорит Николай Поворозник. – Таким путем пошли Китай, Япония, Сингапур и другие страны. Есть разные истории. Некоторые трактуют рекомендации ВОЗ, что здоровым людям не нужно носить маски, однако это на самом деле не соответствует действительности. Я бы советовал читать материалы, которые предоставляет Всемирная организация здравоохранения, в оригинале. Тогда будет более понятно, что имеет в виду ВОЗ».

Похороны в одиночестве

Количество заболевших COVID-19 в Украине растет каждый день, вместе с тем увеличивается и смертность. Помимо этого в стране умирают и по другим причинам, не связанным с коронавирусом. И возникает резонный вопрос – как будут проходить похороны в условиях ужесточения карантинных мер.

«Существует порядок, регламентированный Минздравом Украины, согласно ограничениям, которые установлены Главным государственным санитарным врачом. Это масочный режим; пребывание одного человека на 10 кв. м , а также соблюдение дистанции между лицами минимум полтора метра. Что же касается захоронения человека, который умер от осложнений от коронавирусной болезни, то существует отдельный порядок, предусмотренный Главным государственным санитарным врачом Украины. Порядок еще более жесткий, поскольку призван не допустить инфицирования лиц, участвующих в церемонии погребения», – рассказывает Николай Поворозник.

Согласно распоряжению Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, тело человека, скончавшегося от COVID–19, должно быть помещено в герметичный мешок, а затем в гроб. При этом решение о процедуре похорон – кремация или захоронение – должны принимать местные власти с учетом мнения родственников умерших.

Полномочия Муниципальной стражи

Не только полицейские имеют право на задержание нарушителя карантина и составление админпротокола, такие полномочия есть и у «Муниципальной стражи».

«Полномочия «Муниципальной стражи» выписаны в Законе Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы». «Муниципальная стража» – это общественное формирование, соответственно в его полномочиях составлять протоколы об административных правонарушениях. Также общественный часовой имеет право в случае нарушения общественного порядка задержать подозреваемое лицо и передать его полиции», – комментирует Николай Поворозник.

Права и Конституция

Сегодня многие обвиняют Кабинет министров и в частности власти Киева в превышении полномочий. Ссылаются на статью 64 Конституции Украины, в которой сказано, что лишь в условиях чрезвычайного положения могут быть введены ограничения свобод для граждан. Но, по словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, это не совсем верное толкование Основного Закона.

«Общим стандартом для большинства конституционных прав и свобод в части ограничения является наличие одновременно двух критериев: ограничение должно быть предусмотрено законом и ограничение должно преследовать легитимную цель. О преследовании легитимной цели, то согласно статье 3 Конституции Украины, человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность являются наивысшей социальной ценностью. То есть у государства есть позитивное обязательство охранять здоровье каждого гражданина. Статья 27 Конституции обязывает государство защищать жизнь, а статья 34 предоставляет возможность ограничивать определенные права для охраны здоровья населения. Это основное, на что надо обратить внимание. Когда все цитируют статью 33 Основного Закона, например, о свободе передвижения, они очень свободно трактуют последнюю фразу «за исключением ограничений, которые устанавливаются законом». Закон должен предусматривать возможность ограничения такого права. На сегодня такое право предусмотрено в нескольких законах», – поясняет Поворозник.

«Те, кто сегодня предлагают сознательно нарушать требования карантина, утверждая, что они неконституционные, и призывают граждан их не выполнять – ничем не отличаются от людей, которые склоняют других к самоубийству», – говорит Поворозник

Речь о статье 29 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», в которой четко сказано, что в случае введения карантина в решении Кабинета министров Украины устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, которые возлагаются на них.

Также статья 79 Кодекса гражданской защиты Украины предусматривает, что руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации имеет полномочия выпустить распоряжение, в котором предусмотреть ограничения для физических и юридических лиц. Например, во время пожара на химическом заводе устанавливаются границы, осуществляется ограничение передвижения в зоне чрезвычайной ситуации и население не допускается, проводится принудительная эвакуация и тому подобное.

«Распространение новой инфекционной болезни – это чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация медико-биологического характера, которая есть сегодня в Украине, где-то аналогична Чернобылю: радиацию также никто не видел, пока не чувствовал ее последствий. На сегодня в Украине, с начала распространения COVID-19, стандартный процент смертности от нее достигает 2,8%. То, что сегодня делает государство и город, показывает свою эффективность, поскольку темпы распространения болезни пока (в интернете проводят аналогии с Испанией) не являются критическими. Это как раз произошло за счет введенных превентивных мер», – продолжает наш собеседник.

Нет сотен и тысяч смертей, и если эта динамика сохранится и далее, тогда можно будет говорить о снятии карантина. Если она не сохранится, если динамика пойдет «в кривую», то, к сожалению, карантин придется продлить.

По словам первого заместителя главы КГГА, карантинные меры сегодня введены во многих странах с развитой демократией и, соответственно, стандарт ограничений определенных прав и свобод в условиях чрезвычайной ситуации является довольно унифицированным для всего мира.

«Те, кто сегодня предлагают сознательно нарушать требования карантина, утверждая, что они неконституционные, и призывают граждан их не выполнять – ничем не отличаются от людей, которые склоняют других к самоубийству. Именно на их совести будет лежать вина при повышении количества заболеваний вследствие невыполнения условий карантина», – говорит Поворозник.