В Харькове грабители взорвали банкомат

Утром 10 апреля неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка на проспекте Победы в Харькове и украли деньги. Точную сумму пока выясняют. Об этом пишет Newsroom.

Свидетели рассказали, что взрыв произошел в 4.30. Банкомат находится возле входа в супермаркет, так что взрывом его почти вырвало из стены, в здании повылетали окна, а взрывной волной повредило обшивку.

Обошлось без пострадавших, на втором этаже здания находится спортзал, который сейчас не работает из-за карантина, а в супермаркете в такое раннее время никого не было.

Фото: objectiv

Сейчас на месте работают полицейские, место взрыво оцеплено. Сколько всего денег было похищено - пока не сообщают.

Как ранее писал Фокус:

Ранее, в Харькове банкомат взрывали на первом этаже многоэтажки. Злоумышленники подложили самодельное взрывное устройство.