"Квартал 95" и "Мамахохотала" помогают снимать видеоуроки для школьников

Видеоуроки для школьников создают специалисты различных телеканалов, а также таких продакшн-студий как "Квартал 95" и "Мамахохотала". Об этом пишет агентство Українські Новини, ссылаясь на гендиректора внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Веронику Селегу.

По ее словам, операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты – штатные и внештатные сотрудники каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина. Также над видеоуроками трудятся специалисты из студий "Квартал 95", "Мамахохотала" и Patriot. Эти же студии и каналы предоставляют часть производственных мощностей для съемок – камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Остальная часть аппаратуры принадлежит специалистам-фрилансерам, которые тоже принимают участие в съемках.

Проект рассчитан на период карантина (пока что – до 24 апреля. Это 420 роликов). В случае продления карантина, видеоуроки будут снимать дальше. По словам Вероники Сидорук, сейчас уже отсняты 200 роликов, а дохода у участников от съемок нет. "Проект не монетизируется в YouTube и не зарабатывает на трансляциях или рекламе", – уверяют участники проекта.

Также в ОП рассказали, что в первый день "Всеукраинской школы онлайн" ее аудитория на ТВ превысила 3,3 млн человек, а на Youtube-канале Минобразования – почти 2 млн зрителей за два дня.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.