Количество заболевших коронавирусом в ВСУ выросло до 10

В Вооруженных силах Украины количество заболевших коронавирусом выросло до 10 человек. Сегодня было зафиксировано три новых случая Covid-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Коронавирус подтвердили у военнослужащего Винницкого гарнизона, который накануне был госпитализирован с предварительным диагнозом пневмония. Отмечается, что проведенные ранее экспресс-тесты дважды не обнаруживали у него заболевания. Состояние его здоровья на данный момент расценивается как удовлетворительное.

Также коронавирус был подтвержден у двух военнослужащих из воинской части в Мелитополе. Они находились на самоизоляции после контакта с сослуживцем, у которого был подтвержден COVID-19. Сейчас они лечатся дома, состояние их здоровья удовлетворительное.

"Военные, которые имели с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае проявления симптомов ОРВИ у них будут брать пробы на коронавирус", – говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.

Напомним, 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: был инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя.

Военкоматы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты. Сделано это было 18 марта по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского.