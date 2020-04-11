ВСУ не хватает средств защиты для борьбы с COVID-19, – министр обороны

У военнослужащих и военных врачей ВСУ не хватает защитных средств для обеспечения всего личного состава, передает пресс-служба Минобороны.

"Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу, и очень благодарны руководству государства, которое выделяло изначально, от первого самолета, который прилетел из Китая (с помощью), нам было выделено значительное количество средств", – заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

По его словам, у ВСУ есть три передвижные лаборатории для тестов, одна из которых сориентирована для помощи Минздрава и проведения тестирования на западном направлении.

"Мы где-то около сотни тестов закупили – речь идет о тестах, разработанных и закупленных в Институте молекулярной биологии в Киеве. Если эти тесты пройдут успешные испытания, мы будем их закупать для наших лабораторий массово", – говорит Таран.

В районе проведения ООС развернуты четыре полевых госпиталя на случай, если понадобятся дополнительные койкоместа.

Также работают врачи, направленные в ООС для дополнительного контроля над ситуацией, и сформирован резерв из 40 врачебно-сестринских бригад, которые будут задействованы в случае необходимости.

Напомним, по состоянию на 11 апреля, в ВСУ количество заразившихся коронавирусом выросло до 10 человек. 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: был инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя.

Военкоматы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановили мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областные сборные пункты. Сделано это было 18 марта по распоряжению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сирского.