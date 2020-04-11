Лечили от ОРВИ: из-за 1 случая Covid-19 в Кривом Роге изолировали 100 человек

Женщина была госпитализирована в больницу №3 еще 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ. Covid-19 был лабораторно подтвержден только через четыре дня методом ПЦР-анализа.

Люди, с которыми контактировала женщина, изолированы.

По состоянию на утро субботы пациентам и работникам больницы, где женщина сначала лечилась, сделали экспресс-тесты. У двух из них результаты – слабопозитивные, у трех – положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также на находится на самоизоляции дома.

Как ранее сообщал Фокус: