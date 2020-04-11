Первые двое зараженных в Николаевской области находятся в реанимации

Две женщины с первыми положительными тестами на коронавирус в Николаевской области находятся в реанимации.

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко, передает 24 канал.

Обе женщины с села Вороновка и из одной семьи.

"Первые больные COVID-19 женщины сейчас находятся в реанимации, их состояние – между средним и тяжелым, но пациентки не подключены к ИВЛ", – сказала Черненко.

Сейчас полиция и врачи устанавливают круг контактных лиц.

По словам главного санитарного врача области Владимира Клочко, в Вороновке есть 6 человек, которые вернулись из-за границы. Трое из них – еще на самоизоляции. Правоохранители расследуют, кто из них мог нарушить режим.

Напомним, 11 апреля в Николаевской области зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.

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