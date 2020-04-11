Шмыгаль представил команду по преодолению последствий коронавируса

Украина
10 апреля прошло первое учредительное заседание

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил состав Совета по вопросам экономического развития, который должен помочь вывести Украину из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

В состав вошли:

  • Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
  • Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины
  • Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США
  • Олег Устенко – советник президента Украины
  • Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times
  • Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета
  • Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

По словам премьера, 10 апреля Совет провел первое учредительное заседание, на котором обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина.

"Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, который мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости", – пишет Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус: