Статистика коронавируса в Украине: за сутки COVID-19 заразились 266 человек
В Украине, по состоянию на 09:00 12 апреля, были лабораторно подтверждены 2777 случаев COVID-19, из которых 83 летальных случая, а 89 человек выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, за сутки было зафиксировано 266 новых случаев.
На данный момент коронавирус был обнаружен в таких регионах как:
- Винницкая область – 174 случая;
- Волынская область – 71 случай;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 74 случая;
- Закарпатская область – 82 случая;
- Запорожская область – 83 случая;
- Ивано-Франковская область – 291 случай;
- Кировоградская область – 118 случаев;
- г. Киев – 416 случаев;
- Киевская область – 159 случаев;
- Львовская область – 111 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Николаевская область – 2 случая;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 25 случаев;
- Ровенская область – 119 случаев;
- Сумская область – 73 случая;
- Тернопольская область – 243 случая;
- Харьковская область – 11 случаев;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 432 случая;
- Черкасская область – 99 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
В Минздраве уточняют, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 12 апреля, в Центр поступили сообщения о подозрении на COVID-19 у 657 человек. Всего с начала 2020 поступило 10432 сообщения о подозрении на коронавирус в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 апреля число зараженных в мире достигло 1,7 миллиона. Среди всех стран мира по количеству инфицированных лидирует США.
- По состоянию на утро 11 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближалось к 1,7 миллиона человек. Лидерами по заболеваемости оставались США – 501 560, Испания – 158 273, Италия – 147 577, Франция – 125 931, Германия – 122 171.