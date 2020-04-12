Статистика коронавируса в Украине: за сутки COVID-19 заразились 266 человек

В Украине, по состоянию на 09:00 12 апреля, были лабораторно подтверждены 2777 случаев COVID-19, из которых 83 летальных случая, а 89 человек выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за сутки было зафиксировано 266 новых случаев.

На данный момент коронавирус был обнаружен в таких регионах как:

Винницкая область – 174 случая;

Волынская область – 71 случай;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 74 случая;

Закарпатская область – 82 случая;

Запорожская область – 83 случая;

Ивано-Франковская область – 291 случай;

Кировоградская область – 118 случаев;

г. Киев – 416 случаев;

Киевская область – 159 случаев;

Львовская область – 111 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 2 случая;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 25 случаев;

Ровенская область – 119 случаев;

Сумская область – 73 случая;

Тернопольская область – 243 случая;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черновицкая область – 432 случая;

Черкасская область – 99 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

В Минздраве уточняют, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 12 апреля, в Центр поступили сообщения о подозрении на COVID-19 у 657 человек. Всего с начала 2020 поступило 10432 сообщения о подозрении на коронавирус в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: