В Украину идут сильные заморозки, – синоптики

В Украине в ближайшие несколько дней ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, на Левобережной части Украины ночью 12 и 13 апреля температура воздуха может упасть до –5 градусов. В восточных регионах заморозки ожидаются также и ночью 14 апреля.

Ночью 12 апреля в Киеве температура воздуха упадет до –2 градусов, а в Киевской области – до –5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).

Стоит подчеркнуть, что Всемирная Метеорологическая Организация недавно заявила, что "обеспокоена влиянием пандемии COVID-19 на количество и качество наблюдений и прогнозов погоды".

Дело в том, что точность прогнозов погоды может ухудшиться в ближайшее время. Виновата в этом пандемия коронавируса, из-за которой резко сократилось количество авиаперелетов. Метеорологи получали самое полное представление о погоде благодаря приборам, установленным на самолетах.

Как ранее сообщал Фокус: