Вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре: заразились более 90 человек

В Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Среди случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 63 - Киево-Печерской Лавре. То есть там уже больше 90 подтвержденных случаев", - рассказал мэр.

По его словам, город решил направить в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора биоматериалов на лабораторное тестирование.

"Мы должны иметь реальную картину об очаге болезни", - сказал Кличко.

По решению киевских властей Лавра закрывается на карантин, за соблюдением которого будут следить правоохранители.

Всего за сутки подтвердили 79 новых случаев заражения коронавирусом в столице. Среди них - также шесть медиков. В целом в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки в столице умерли два пациента.

Как ранее сообща Фокус:

12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он в последние неделе был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился.

Также в Александровскую больницу госпитализировали наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находится в обычной палате, а температура в пределах нормы.