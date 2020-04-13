Рада в 18 раз увеличила штрафы за поджог травы

Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. Соответствующий законопроект поддержали 328 депутатов.

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах будет от 4590 гривен до 15300 гривен. За самовольное выжигание растительности или ее остатков нужно будет заплатить от 3060 гривен до 6120 гривен (сейчас за поджог травы грозит штраф от 170 до 340 гривен).

Согласно закону, загрязнения атмосферного воздуха вредными для жизни и здоровья людей веществами или отходами промышленного производства будет караться штрафом от 30 600 грн до 61 200 грн или ограничение свободы на срок до 3 лет.

За сожжение или повреждения огнем лесов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог ввели штрафы на сумму от 91 800 грн до 153 000 грн или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщал Фокус:

Пожарные уже 10 дней не могут справиться с пожарами в Чернобыльской зоне. Пожар начался еще 4 апреля.