В Чернобыльской зоне уже 10 день тушат пожары: огонь пока Припять не переходил

Радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы

В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами, говорится в официальном сообщении ГСЧС, опубликованном утром, 13 апреля.

К тушению пожаров привлечено 362 человека и 85 единиц техники (в том числе три самолета АН-32П и три вертолета). Радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. Площадь пожара в ГСЧС не уточнили.

Госагентство по управлению зоной отчуждения вечером 12 апреля сообщило, что на левом берегу Припяти нет пожара

Однако несколькими часами ранее сотрудник пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко написала в Facebook: "Пожар в зоне отчуждения переехал на левый берег Припяти! Прямо сейчас пожар поднимается в село Кошивка".

Также она сообщила, что уже сгорели 12 покинутых сел.

В частности уже сгорели - Лелив, Копачи, Полеское, Грезля, Рудня-Грезлянськяа, Ковшиливка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартиновичи, Смарагдовый, Волхов, Чистогаливка, снова горела территория Рыжего леса, закрытый военный город Чернобыль-2, от пожара пострадал город Чернобыль", - написала она.

В соцсетях также появились фрагменты спутниковых снимков, на которых показывалось распространение пожара.

Эти фотографии быстро прокомментировали. Денис Вишневский, сотрудник Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, написал: "Спутники – хороший инструмент контроля, но не идеальный. Неточности бывают, ведь спутник не видит пожар, а только сигнал. На левом берегу действительно не горит. Эту картинку видели мои коллеги и сразу поехали проверять. Возгорания не обнаружили".

Как ранее сообщал Фокус:

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.