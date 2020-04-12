Утром 12 апреля в столице и близлежащих городах фиксируются высокие уровни загрязнения воздуха

В Чернобыльской зоне отчуждения все еще тушат пожары, которые начались несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Огнем охвачены травяной настил, камыш и лесная подстилка отдельными очагами.

На данный момент к тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, с помощью которых было сброшено 240 т воды.

Также в ГСЧС сообщают, что радиационный фон по Киеву и области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Кроме этого, не изменился радиационный фон и в самой зоне отчуждения: Чернобыль – 0,020 мР/ч, на КДП "Дитятки" 0,01 мР/ч. При контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.

В это же время, по данным ресурса Saveecobot, воздух в Киеве фиксирует превышение загрязнения воздуха. Так, загрязнения наблюдаются на Троещине, а также в городе Буча, Киевская область. В остальных районах столицы фиксируются небольшие превышения, но в пределах нормы.

Также "красный" показатель загрязнения зафиксирован в городе Иванкив, который находится на пути между Киевом и Чернобылем.

Как ранее сообщал Фокус: