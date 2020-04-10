На Киев движется загрязненный пожаром воздух из Чернобыльской зоны

Повышение радиоактивного фона не фиксируется

Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльская зоне, достигнет Киева в пятницу, 10 апреля,но опасности для здоровья он не несет.

Об этом сообщает Центр ядерной безопасности.

"Траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев", – сказано в сообщении.

Прогнозируемые концентрации Цезия-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк/м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/м3.

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля. К тушению привлекли пожарную авиацию, однако окончательно пожар до сих пор так и не потушили.

Отметим, во данным сервиса Saveecobot, качество воздуха в Киеве с начала апреля. 6 апреля ситуацию улучшилась, но уже со следующего дня уровень загрязнения снова вырос. Пика он достиг сегодня утром. По состоянию на 14:00 ситуация немного улучшилась, но уровень загрязнения в большинстве районов столицы все еще выше нормы

В последнее время по всей территории Украины участились пожары. Только 7 апреля во всей стране зарегистрировали 541 случай возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах. "Если так будет идти и дальше, до зимы выгорит вся страна", – сказали в ГСЧС.

Как ранее сообщал Фокус:

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