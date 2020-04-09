В Житомирской области из-за поджигателей травы сгорел сельсовет
2020-04-09 19:56:00
Пожар тушили около пяти часов
В селе Будо-Бориця Емильчинского района Житомирской области горела сухая трава на территории села. Огонь перекинулся на сельский совет.
Об этом сообщает Житомир.info.
В ГСЧС сообщили, что причиной возгорания был поджог сухой травы.
"Возгорание сухой травы было на площади 1 гектар, огнем уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытия кирпичного административного здания и повредили кирпичную хозяйственную постройку", – сообщили спасатели.
Сообщается, что пожар тушили около пяти часов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу. Сообщалось, что тушением занимались более 90 пожарных и два самолета.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- 7 марта площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра.
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