Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 14.15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га", – говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.

Ведомство отмечает, что на место пожара направили два вертолета Ми-8, планируется передислокация 10 единиц техники с территории Житомирской области. Пожарные самолеты уже сбросили 72 тонны воды.

При этом, как заявил один из пожарных telegram-каналу PavlovskyNews, пожар в Чернобыльской зоне "будет продолжаться еще несколько суток точно и горит там намного больше 100 гектаров".

Как ранее сообщал Фокус: