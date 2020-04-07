Ветер увеличил пожар в Чернобыле до 35 гектаров, – ГСЧС
2020-04-07 16:28:00
Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы
Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По состоянию на 14.15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га", – говорится в сообщении.
Отмечается, что радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.
Ведомство отмечает, что на место пожара направили два вертолета Ми-8, планируется передислокация 10 единиц техники с территории Житомирской области. Пожарные самолеты уже сбросили 72 тонны воды.
При этом, как заявил один из пожарных telegram-каналу PavlovskyNews, пожар в Чернобыльской зоне "будет продолжаться еще несколько суток точно и горит там намного больше 100 гектаров".
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу. Сообщалось, что тушением занимались более 90 пожарных и два самолета.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.