Секвестр бюджета, рынок земли и ответственность за поджоги: что рассмотрит Рада 13 апреля
2020-04-10 12:47:27
Всего в повестке дня 8 вопросов. "Антиколомойский законопроект" на внеочередном заседании депутаты рассматривать не будут
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник около 14:00. Об этом на брифинге заявил глава Рады Дмитрий Разумков.
По его словам, депутаты должны рассмотреть законопроект о секвестре бюджета, хотя перед этим еще состоится заседание бюджетного комитета, на котором учтут предложения и правки.
"Не могу сказать, что все нас устраивает. Появляются новые и новые вопросы, которые исправят. Например, что касается конкурсов, финансирования бюджетных программ. У всех есть свои предложения, будем пытаться их учесть" , – говорит Разумков.
Также в повестке дня будет вопрос открытия Госгеокадастра и преодоление президентского вето по законопроекту №1049 (документ в принятой редакции устанавливал фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% (для оптовиков) и 13% (для ритейлеров) от максимальной розничной цены за пачку. Ветировать его просили табачные компании).
"Закон хороший, но все время он фактически не работал. Сейчас он вернулся с вето президента. Надеюсь, его поддержит Рада и он начнет работать в пользу украинского бизнеса", – сказал глава Рады.
Кроме всего прочего, нардепам предложат проголосовать по 13 постановления, которые блокируют подписание закона о рынке земли.
Предварительную повестку дня опубликовал у себя в Facebook замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк:
- 3279 (бюджет 2020);
- 2370 (земельные кадастры);
- 3320 (медицинские вопросы по карантину);
- 3132 (вопрос АМКУ);
- 3276 (особенности судебного контролю в период карантина);
- 1049 (единый счет при отсуствии табачной правки)
- 2339 (ответственность за поджоги трави);
- постановления об отмене голосования по рынку земли.
В то же время Разумков заявил, что парламент в понедельник не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" законопроект).
"Если мы говорим о его рассмотрении, пока что, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня не сформирована таблица. 16 тысяч правок - вы не представляете сколько это", - сказал он.
Железняк добавил, что по этому вопросу на следующей неделе возможно созовут еще одно внеочердное заседание.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 марта депутаты собрались на внеочередное заседание Рады, утвердили двух новых министров, поддержали открытие рынка земли и провалили голосование по секвестру бюджета.
- После заседания глава пратии "СН" Александр Корниенко заявил, что количество заразившихся коронавирусом среди депутатов может увеличиться.