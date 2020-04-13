В Киево-Печерской Лавре сообщили о смерти еще одного монаха

В Киево-Печерской Лавре скончался монах. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах лавры, обстоятельства смерти которого ещё не сообщались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй летальный случай в Лавре.12 апреля умер насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко), который возрождал монастырь с первых дней его открытия в 1988 году. В больнице, где лечился отец Нектарий, сообщили, что он имел много хронических заболеваний и из-за тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус у него не подтвердили наличия этой инфекции.

Кроме того, руководство Лавры ввело дополнительные карантинные ограничения из-за увеличения количества положительных результатов на заболевание вирусной инфекцией COVID-19 в обители.

Как отмечается, с 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры прекращен. В корпусах регулярно проводится дезинфекция. Кроме того, все монахи прошли медицинское обследование и, при необходимости, получают медицинскую помощь. Несколько монахов находятся на стационарном лечении в больницах Киева.

Напомним, в Киево-Печерской лавре за сутки подтвердили 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Всего же в лавре заразились более 90 челевек.

Как ранее сообща Фокус:

Также в Александровскую больницу госпитализировали наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находится в обычной палате, а температура в пределах нормы.