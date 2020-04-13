Зона пылает. Пожар в Чернобыльской зоне подходит к могильнику радиоактивных отходов

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения достиг приближается к городу Припять и расположенному рядом могильнику радиоактивных отходов. Об этом сообщает член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

По его словам, огонь идет по ветру, а ветер дует в сторону Чернобыльской АЭС.

"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории", – сказал Емельяненко.

Он отметил, что пожар огонь уже бриблизился к могильнику радиоактивных отходов.

"Сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилища радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", –.написал Емельяненко.

В коментарии Цензор.net, Емельяненко рассказал, что на территорию Зоны не пускают никого, в том числе и СМИ.

"В зону не пускают никого, в том числе и СМИ. Ситуация с пожаром сложная. Сейчас борьба с пожаром происходит путем локализаций. Это значит: пока горит одна территория леса, они открывают и заливают водой другую часть леса, чтобы на нее не перешла пожар. Но огонь перекидывается. Так раз за разом пожар распространился по всему центру Чернобыльской зоны. Пожарные активно работают, но огонь не останавливается " , - рассказал он.

По его словам, сейчас довольно сильный ветер, он разносит искры. Уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, который находится к западу от ЧАЭС.

"Там выгорела трава, деревья при этом обгорают на несколько метров. Поэтому если, например, посмотреть с дрона, то сгоревший лес не очень отличается от несгоревшего. Но травяная подстилка полностью выгорела и эта подстилка поднимает радиацию в воздух". – сообщил Емельяненко.

В то же время Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что по состоянию на 12:00 личный состав ГСЧС и лесная охрана ДСП "Северная Пуща" продолжают локализацию пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.

Основные очаги пожаров находятся в районе с. Новый Мир, с. Старая Рудня, с. Кливин и с. Чистогаливка. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

В районе с. Чистогаливка за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок Рыжего леса, "вышел" до железнодорожной станции Янов.

"Принимаются все меры по максимальному сдерживанию огня и недопущения и распространения его движения дальше на лесные массивы", – сказано в сообщении.

Сказано, что наблюдается горение подстилки на дамбе водохранилища-охладителя ЧАЭС, а именно, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти.

"Хотим еще раз подчеркнуть – на левом берегу реки Припять никаких возгораний нету!", – добавили в ведомстве.

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