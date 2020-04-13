В Коростене на время карантина ограничили время продажи спиртного
В Коростене Житомирской области , где зафиксирована вспышка Covid-19, на время карантина запретили продажу алкоголя с 19:00 до 8:00.
Об этом говорится на сайте города.
"С 15 апреля на период действия карантинных мер запретить учреждениям торговли реализацию алкогольных и слабоалкогольных напитков с 19 часов до 8:00 утра", – сказано в распоряжении.
Кроме того, с 13 апреля на время карантина в городе запрещено проведение всех массовых религиозных мероприятий.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Малине, Житомирской области зафиксирована вспышка коронаивруса из-за того, что компания праздновала возвращение своего друга из Польши.
- 7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.
- В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала все страны, в которых приняты ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, не снимать их преждевременно.