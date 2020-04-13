Пожары в Чернобыльской зоне не достигнут хранилищ ядерных отходов, – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар не достигнет Хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Чернобыльской зоне существуют три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. Более того, ХОЯТ-2 вообще не заполнено ядерными отходами.

"ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции", – рассказал замглавы МВД.

Кроме того, по его словам, вокруг хранилища специально был вырублен лес во избежание угрозы пожара.

Инфографика: Антон Геращенко

"Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается", – добавил Геращенко.

Напомним, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар приближается к городу Припять и к хранилищам отработанного ядерного топлива. Кроме того, по его словам ветер дует в сторону Чернобыльской АЭС и пожар может дойти и туда.

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