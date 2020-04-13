Сжигал мусор. Полиция нашла еще одного виновника пожара в Чернобыльской зоне

Сегодня, 13 апреля, около 14:00, произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС – это уже третий очаг огня в Зоне. Полиция поймала поджигателя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Поджигателем оказался 37-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

"Когда мужчина вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни полиции, а пытался самостоятельно погасить огонь", – сказано в сообщении.

Мужчине грозит штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что пожар приближается к городу Припять и к хранилищам отработанного ядерного топлива. Кроме того, по его словам ветер дует в сторону Чернобыльской АЭС и пожар может дойти и туда. При этом, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что волноваться не стоит и пожар не достигнет хранилищ.

Как ранее сообщал Фокус: