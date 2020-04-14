Въезжающим в Киев будут в усиленном режиме измерять температуру, – Кличко
С четверга, 16 апреля, на въездах в Киев будут мерить температуру практически всем въезжающим в город. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Усиленный режим термометрии продлится до понедельника, 20 апреля.
Мерить температуру будут пассажирам и водителям автобусов и грузопассажирского транспорта. Легковые машины полиция остановит, если в них будут находиться более трех человек, включительно с водителем.
Также Кличко добавил, что поминальные дни переносятся на 6 июня. "В поминальные дни все городские кладбища будут закрыты", – говорит городской глава.
По его словам, решение принято после обсуждений с представителями конфессий.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Малине, Житомирской области зафиксирована вспышка коронаивруса из-за того, что компания праздновала возвращение своего друга из Польши.
- А в Коростене той же области на время карантина запретили продажу алкоголя с 19:00 до 8:00: в этом городе также зафиксирована вспышка COVID-19.