Статистика коронавируса в Украине на 15 апреля: рекордные 392 заражения за сутки, из них 90 – у медиков
По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случаев заражения. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ.
На амбулаторном лечении находятся 2 145 пациентов. Всего госпитализировано 1368 человек, из них 59 детей.
Среди умерших – 56 мужчин и 52 женщины. 85% из них были старше 50 лет.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 29 детей и 90 медиков. Всего среди зараженных 260 детей и 684 медработника.
Статистика по регионам:
Винницкая область – 241 случай;
Волынская область – 100 случаев;
Днепропетровская область – 74 случая;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 130 случаев;
Закарпатская область – 110 случаев;
Запорожская область – 99 случаев;
Ивано-Франковская область – 356 случаев;
Кировоградская область – 192 случая;
г. Киев – 612 случаев;
Киевская область – 230 случаев;
Львовская область – 152 случая;
Луганская область – 4 случая;
Николаевская область – 14 случаев;
Одесская область – 70 случаев;
Полтавская область – 27 случаев;
Ровенская область – 173 случая;
Сумская область – 77 случаев;
Тернопольская область – 287 случаев;
Харьковская область – 25 случаев;
Херсонская область – 41 случай;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черновицкая область - 589 случаев;
Черкасская область - 105 случаев;
Черниговская область - 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине было зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
- По состоянию на утро 15 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 981 239 человек, из которых 126 681 скончались и 486 622 выздоровели.