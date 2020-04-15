18% от общего количества зараженных. Коронавирус в Украине подтвердили у 684 медиков

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что только за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 90 медиков.

Всего за сутки зафиксировано 392 новых случаев заражения.

"За последние сутки заболело 392 человека, из них 29 детей, 90 медицинских работников. Госпитализировано за сутки 120 человек", – заявил Степанов.

Министр также сообщил, что всего коронавирусом заболели 684 медицинских работника. Всего же в стране заразились 3764 человек. Таким образом, на данный момент в Украине среди всех инфицированных – 18% медиков.

Отметим, что медицинские работники являются одной из наиболее подверженных заболеванию категорий, так как постоянно находятся в очагах распространения болезни, зачастую без средств индивидуальной защиты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Максим Степанов сообщил, что около 1100 украинских студентов медицинских вузов выявили желание помочь в борьбе с коронавирусом.

В Луцке врач и медсестра, которые делали вскрытие зараженного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на Covid-19.